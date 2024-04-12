Bayram tatilinin 6 gününde yollarda 48 kişi hayatını kaybetti
Ramazan Bayramı tatilinin 6 gününde 3 bin 706 trafik kazasında 48 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 184 kişinin yaralandı.
Bayram tatilinde meydana gelen kazalara ilişkin bilgi verildi.
Bayram tatili çerçevesinde geri dönüş yolculuklarının başladığı ifade edilen açıklamada bugün trafik yoğunluğunun yeniden artacağı vurgulandı.
Bayram tatilinin 6'ncı gününde 635 trafik kazası meydana geldiği, 391 bin 472 aracın denetlendiği, 23 bin 813 araca hız ve radar işlemi, 23 bin 886 araca ise diğer işlemler yapıldığı kaydedildi.
- Bakan Göktaş'tan Niğdeli şehit Aslan'ın baba ocağı için tadilat talimatı
- Gelibolu'ya bu yıl 5 milyon ziyaretçi bekleniyor
- MHP'de yeni MYK pazartesi günü toplanacak
- Çocuk Dostu Kitap sayısı 1638'e ulaştı
- Bakan Özhaseki, Ramazan Bayramı'nı kalıcı konutlarda karşılayan depremzedelerin memnuniyetlerini paylaştı
- Bayram tatilinin 6 gününde yollarda 48 kişi hayatını kaybetti