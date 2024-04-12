Bayram tatilinin 6 gününde yollarda 48 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilinde meydana gelen kazalara ilişkin bilgi verildi.

Bayram tatili çerçevesinde geri dönüş yolculuklarının başladığı ifade edilen açıklamada bugün trafik yoğunluğunun yeniden artacağı vurgulandı.

Bayram tatilinin 6'ncı gününde 635 trafik kazası meydana geldiği, 391 bin 472 aracın denetlendiği, 23 bin 813 araca hız ve radar işlemi, 23 bin 886 araca ise diğer işlemler yapıldığı kaydedildi.