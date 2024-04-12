Bayram tatilinin 6 günlük acı bilançosu: 48 ölü, 6 bin 184 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin ilk 6 gününde yaşanan trafik kazası ve hayatını kaybedenlerle ilgili acı tabloyu İçişleri Bakanlığı duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramı tatilinin ilk 6 gününde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili son durumu açıkladı. Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bayram tatilinin ilk 6 gününde trafik kazalarında 48 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3706 trafik kazası meydana geldi. 48 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 6 bin 184 vatandaşımız yaralandı." ifadeleri yer aldı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram tatilinin başladığı günden bugüne, hastane öncesi acil sağlık hizmetleri kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi Sağlık Masasına 10 bin 456 trafik kazası ihbarının geldiğini açıkladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk müdahaleler ambulans ekiplerimizce olay yerinde yapıldı, 13.192 yaralı için yerinde müdahale ve nakil hizmeti verildi. Büyük bir ciddiyet ve hızla çalışıyoruz. Fakat kaza sayıları, sonuçlar çok üzücü. Sizin için gözü yolda olanları, hayatın değerini düşünün. Lütfen trafik kurallarına uyun" ifadelerini kullandı.