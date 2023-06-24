Bayram tatilinde yol güvenliği 30 bin 529 personelle sağlanacak
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda 30 bin 529 personelle yolların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Bu bayramda da yüz binlerce insanımız baba ocağına, sevdiklerinin yanına gidecek. 30 bin 529 personelimizle yollarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz 3 bin 106 saat, havadan trafik denetimlerini gerçekleştirecek. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.
9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 24, 2023
Bu bayramda da yüz binlerce insanımız baba ocağına, sevdiklerinin yanına gidecek.
3⃣0⃣.5⃣2⃣9⃣ personelimizle yollarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık.
Ekiplerimiz 3⃣.1⃣0⃣6⃣ saat, havadan trafik denetimlerini... pic.twitter.com/8222GRJTmm
Yerlikaya'nın paylaşımında yer verdiği videoda da yola çıkacak sürücülere sürüş güvenliği konusunda önerilerde bulunuldu.
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