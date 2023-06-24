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Bayram tatilinde yol güvenliği 30 bin 529 personelle sağlanacak
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24 Haziran 2023 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 14:30:00

Bayram tatilinde yol güvenliği 30 bin 529 personelle sağlanacak

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda 30 bin 529 personelle yolların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Bu bayramda da yüz binlerce insanımız baba ocağına, sevdiklerinin yanına gidecek. 30 bin 529 personelimizle yollarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz 3 bin 106 saat, havadan trafik denetimlerini gerçekleştirecek. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımında yer verdiği videoda da yola çıkacak sürücülere sürüş güvenliği konusunda önerilerde bulunuldu.

Etiketler : ali yerlikaya bayram tatili kurban bayramı
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