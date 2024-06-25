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25 Haziran 2024 Salı 14:59:00 - Güncelleme:25 Haziran 2024 Salı 14:59:00

Bayram tatili İstanbul'a yaradı! Hava kirliğinde ciddi azalma

Kaynak: Güneş Gazetesi

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9 günlük Kurban Bayramı tatilinde boşalan İstanbul'da hava kirliliği oranı, önceki 9 güne kıyasla yüzde 55 oranında azaldı.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında ve memleketlerinde geçirmek isteyen İstanbullular, köprü ve otoyollarda yoğunluk oluşturmuştu.

Nüfusun büyük oranda azaldığı İstanbul'da bu durum hava kalitesinin iyileşmesinde etkili oldu.

Kentteki hava ölçüm istasyonlarından alınan verilere göre, İstanbul'da hava kirliliği değeri yüzde 19'lara kadar düştü. Bu değer, tatilin öncesinde yüzde 44 seviyelerindeydi.

Böylece İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle hava kirliliğinde yüzde 55'lik azalma oldu.

İstanbul'daki araç sayısındaki azalması ve toplu taşımanın ücretsiz olması da bu durumda etkili oldu.

Etiketler : kurban bayramı hava kalitesi istanbul
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