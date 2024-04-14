Bayram tatili dönüş trafiği yoğunluğu sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren sürücülerin dönüşe geçmesiyle akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Otoyolun Bolu geçişi İstanbul istikametinde Gerede, Yeniçağa Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik yoğun akıcı seyrediyor.

Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da hasarlı trafik kazaları nedeniyle zaman zaman trafik akışı yavaşlıyor.

Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise yoğunluk görülmüyor.

Otoyolun Düzce kesiminde de İstanbul istikametinde araç hareketliliği yaşanıyor.

Bolu Dağı Tüneli çıkışı ile 1, 2, 3 ve 4. viyadüklerde akıcı yoğunluk oluşuyor. Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri ile Gümüşova rampalarında yoğunluğun arttığı görülüyor.

Otoyolun Sakarya ve Kocaeli kesiminde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Öte yandan Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk oluşuyor.

Dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yoğunluğa neden oluyor.

Karadeniz illerinden Kocaeli, Sakarya ve İstanbul gibi kentlere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

SAMSUN-ANKARA KARA YOLU HAVZA GEÇİŞİNDE BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU



Ramazan Bayramı tatilinin son günlerinde Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilinin ardından araçlarıyla dönüşe geçenler, Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan önemli geçiş güzergahı olan Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Trafik polisleri, sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlem aldı.

Bölgedeki trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.

KONYA-ANKARA KARA YOLUNDA TRAFİK YOĞUNLUĞU



Tatil için memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, dönüş yolunda Ankara-Konya kara yolunda bulunan Kulu ilçesinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu, Beyşehir-Derebucak-Serik güzergahlı yeni Konya-Antalya kara yolunda yoğunluk yaşanmasına yol açtı.

Antalya'dan Konya yönüne seyir halinde olan araçlar, Beyşehir ilçesi kesiminde yoğunluğun daha da artmasına neden oldu.

Trafik sıkışıklığının en çok gözlendiği yer Beyşehir girişi oldu.

Ali Akkanat, Antalya ve Köprübaşı caddelerinde sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Araç yoğunluğu dolayısıyla Eşrefoğlu Köprüsü'nde de trafik yavaş seyretti.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler bölgede çalışma yürütüyor.

Yoğunluğun bu gece ve yarın artması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR'DA BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE ARAÇ YOĞUNLUĞU OLUŞTU



Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve deniz kenarındaki illerde geçirip dönüşe geçen sürücüler, Afyonkarahisar'da kısmi araç yoğunluğuna neden oldu.

Türkiye'nin önemli kavşak noktası olan kentte, Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle bugünden itibaren Afyonkarahisar-Antalya, Afyonkarahisar-İzmir ve Afyonkarahisar-Kütahya çevre yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Özdilek Kavşağı başta olmak üzere güzergahlardaki trafik ekipleri, zaman zaman oluşan trafik yoğunluğuna ekiplerce müdahale ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan veriye göre, dün, yaklaşık 490 bin araç Afyonkarahisar'dan geçiş yaptı.

Yetkililer, tatilin başladığı 5 Nisan'dan bu yana yaklaşık 3 milyon 900 bin aracın geçtiği kentte, 49 yaralamalı trafik kazasında 74 kişinin yaralandığını belirtti.

Kentteki uygulama noktalarında denetimlerin artırıldığını aktaran yetkililer, Afyonkarahisar'daki kara yollarında oluşan yoğunluk sebebiyle sürücülerden kaza yaşamamaları için hızlı ve riskli araç kullanmamalarını istedi.

Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'nden İstanbul ve çevre illere araçlarıyla hareket eden tatilciler de otoyolda hareketlilik oluşturuyor.

Osmangazi Köprüsü'ne gidişte otoyolun Yalova ve Bursa'daki güzergahlarında zaman zaman yoğunluk artarken Batı gişelerinde araç kuyruğu gözleniyor.

İstanbul'a doğru seyreden araçlar nedeniyle otoyoldaki diğer gişelerde de kalabalık oluşuyor.

Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

TEKİRDAĞ-İSTANBUL KARA YOLU



Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin yaşadıkları şehirlere dönmeye başlamasıyla Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Tatilcilerin dönüşe geçmesiyle özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

Kara yolundaki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

KIRIKKALE'DE BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU ARTARAK DEVAM EDİYOR



"Kilit kavşak" olarak adlandırılan, 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, bayram tatili dönüşündeki yoğunluk bugün de artarak sürüyor.

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, dönüş yolculuğunda Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle sürücüler güçlükle ilerlerken, polis ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de ulaşımın normal seyretmesi amacıyla Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşaklarda tedbirler aldı.