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11 Mayıs 2021 Salı 21:00:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2021 Salı 21:00:00

Bayram sohbetinin en güzeli bu bayram da 24 Portre'de...

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Zeynep Türkoğlu; konuklarıyla bu bayramda da misafir odanızda olacak. Türkiye'nin sevilen yazarlarını Ramazan Bayramı boyunca ekranınıza taşıyor. Kendi yolunun ustası, birbirinden değerli isimler, içten tebessümleriyle, 24 Portre'de…

24 Portre Ramazan Bayramı boyunca 24 TV'de...

ZEYNEP TÜRKOĞLU'NUN BAYRAM KONUKLARI

BAYRAMIN 1. GÜNÜ (13 MAYIS 2021 PERŞEMBE, 20.00)

Yazar, Erol Erdoğan

Zeynep Türkoğlu "N'apsak bu gençleri?" diye soruyor; işin ehli, kamuoyu araştırmaları ile toplumun nabzını tutan Yazar Erol Erdoğan cevap veriyor.

Çok gençler, az gençler, ileri yaşların genç kalanları, yaşını başını alıp köşeye çekilenleri, akıl verenleri...

Birbirini ne kadar dinliyor, ne kadar anlıyor, nasıl konuşuyor?

Zeynep Türkoğlu soruyor, Erol Erdoğan cevaplıyor.

Bayram sohbetinin en güzeli, bu Bayram da 24 Portre'de.

24 Portre, 13 Mayıs 2021 Perşembe günü 20.00'da 24 TV'de...

(14 Mayıs Cuma, 16.15'de tekrarı yayınlanacaktır.)

BAYRAMIN 2. GÜNÜ (14 MAYIS 2021 CUMA, 10.00)

Yazar, Ömer Faruk Paksu

Çocuk yayıncılığının tecrübeli ismi Ömer Faruk Paksu 24 Portre'de Zeynep Türkoğlu'na anlatıyor...

Bir aile bir çocuğa kitap seçmekte zorlanırken, bir yazar bir çocuğa nasıl bir dünya kurar?

Çocuklar için yazmanın zevkleri, zorlukları neler?

Minik kitap kurtları nasıl kazanılır, esas mesele eğlenmek mi, öğrenmek mi?

Zeynep Türkoğlu soruyor, Ömer Faruk Paksu cevaplıyor.

Bayram sohbetinin en güzeli, bu Bayram da 24 Portre'de.

Etiketler : Zeynep Türkoğlu Bayram sohbeti 24 tv 24 Portre
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