  • BIST
    1402.69
  • Dolar
    8,3072
  • Euro
    10,0187
  • Altın
    473,1040
İstanbul
11 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Timsahlar" Mavi Vatan'da dosta güven düşmana korku salıyor
Başkan Erdoğan 1 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı
Bakan Koca duyurdu: Onay verildi...
Bayram namazı kılınacak mı? Diyanet'ten flaş açıklama
Başkan Erdoğan yerli aşı için tarih verdi
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde son 4 takım belli oldu
Yerli aşıyla ilgili sevindiren gelişme
Araç sahipleri dikkat! Yeni uygulama yarın başlıyor
Dışişleri'nden flaş İsrail açıklaması
Melisa Sözen virüsü atlattı
Huzursuzluk vermek istemiyor
Bir köpek yılı 7 yılımıza eşit değilmiş
Markette çocuklara özel göz hakkı reyonu
Kalbe dokunan iyilik melekleri
Haltercinin bidonlu antrenmanı
Bu mantarın kilosu 200 lira
Uzmanlardan kritik korona açıklaması: 2 ay sonra patlama olabilir
"Moskva" ilk defa füze ateşledi
Ersoy'a mahkemeden ret
Final sonrası kişisel bakım
Selin'in konservatuvar takıntısı!
Konserler Azerbaycan'da
Kapadokya'dan festivallere
Kapanma öncesi son hazırlıklar!
30 Nisan 2021 Cuma 16:43:00 - Güncelleme:30 Nisan 2021 Cuma 16:43:00

Bayram namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı'ndan flaş açıklama

ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Biz bayram namazı kılınacak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılabiliyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz' dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Kanal 7'de yayımlanan "Prof. Dr. Mustafa Karataş'la Sahur Vakti" programına video konferans yoluyla katıldı.

Erbaş, programda Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazının kılınıp kılınmayacağının sorulması üzerine, şu cevabı verdi:

"Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa."

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayında yürüttüğü din hizmetleriyle ilgili bilgi veren Erbaş, "Beş vakit ve cuma namazlarımızda cemilerdeki irşat çalışmalarımız devam ediyor. Dijital ortamı çok iyi kullanmaya başladık. Diyanet TV'den irşat programları yapılıyor. Ayrıca Türkiye genelinde 90 bin kadar camimizde, imkanlar nispetinde, tedbirlere riayet ederek irşat hizmetlerine devam ediyoruz." diye konuştu.

Yurt dışında 100'den fazla ülkede de Diyanet görevlilerinin irşat çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfının hizmetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Yurt içinde 81 ilimiz 922 ilçemizde, Diyanet Vakfının hayır hasenat hizmetleri, ramazan paketleri, zekat dağıtımı sürüyor. Yurt dışında ise 78 ülkede fakir fukara, garip gureba insanların yanında mümkün oldukça olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin cömertliğini, milletimizin büyüklüğünü bu şekilde hem yurt içinde hem de yurt dışında insanlarımızla paylaşmaya gayret ediyoruz." dedi.

Etiketler : bayram namazı diyanet işleri başkanı ali erbaş ramazan
‘Yeşilçam'ın ikinci sezonunda

‘Yeşilçam'ın ikinci sezonunda
Onu Şevval yapan zayıflığıymış

Onu Şevval yapan zayıflığıymış
Sürprizin ardından reklam çıktı

Sürprizin ardından reklam çıktı
Şampuan satıp çocuk okutacak

Şampuan satıp çocuk okutacak
Ekran hasreti 5 yıl sonra bitiyor

Ekran hasreti 5 yıl sonra bitiyor
KAMPTA DOSTLUK BİR BAŞKADIR

KAMPTA DOSTLUK BİR BAŞKADIR
Fırat'ın 'saklı'sında bütün duygular var

Fırat'ın 'saklı'sında bütün duygular var
BAHAR SEVİNCİ

BAHAR SEVİNCİ
Sesi birçok şarkıcıdan güzel

Sesi birçok şarkıcıdan güzel

EN ÇOK OKUNAN HABERLER