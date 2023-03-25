Bayram ikramiyesinden EYT'liler dahil 15,6 milyon emekli yararlanacak

Bilgin, sosyal medya hesabından emekli ikramiyeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."