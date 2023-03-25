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25 Mart 2023 Cumartesi 22:08:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 22:08:00

Bayram ikramiyesinden EYT'liler dahil 15,6 milyon emekli yararlanacak

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

Bilgin, sosyal medya hesabından emekli ikramiyeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."

Etiketler : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT Ramazan Bayramı Vedat Bilgin bayram ikramiyesi

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