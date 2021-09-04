Bayraktar'ın acı sırrı...

"İHA, SİHA ve TİHA'yı kim engelledi" konusunun tartışıldığı bir televizyon programına katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, bir dönem Türkiye'de ASELSAN başta olmak üzere savunma sanayi alanında çalışan kurumlarda yaşanan ölümlerle ilgili konuya değinirken ilk kez bir sırrı açıkladı. Yarar, Türkiye'nin gurur kaynağı olan İHA ve SİHA'larla birlikte en son insansız hava savunma aracı AKINCI'yı yapan Bayraktar ailesinin bir üyesinin de faili meçhule gittiğini anlattı.



'FAİLİ HALA BULUNAMADI'

Yarar " Bayraktar ailesinin kardeşleri bu müessese içinde çalışıyor. Ortaklar da kardeşlerdir. Selçuk Bayraktar'ın kuzeni aynı zamanda finansın başındaki isim, bir şüpheli ölümle evinde ölü bulundu. Öldürüldü dendi, ancak faili hala bulunamadı." dedi.

Mete Yarar sözlerini şöyle sürdürdü "Ailenin bugünkü noktaya gelişiyle ilgili süreçlere baktığınızda şirket daha ilk İHA, SİHA'sını üretmemişken, ortada bir ürün yokken yabancı firmalar şirketi satın almaya çalışıyorlar. Şirket ilk İHA ve SİHA'lar üzerinde çalışmaya başladığında bu işi bırakmaları yönünde tehdit edilmeye başlıyorlar.

Savunma sanayi alanında normal prosedör ihaleyi kazanan firmaya para verilir ve o para kaynağı ile proje gerçekleştirilir. Bayraktar ailesine para verilmeyi bırakın onlardan teminat isteniyor. Yanlış hatırlamıyorsam aile evlerini teminat olarak gösteriyor. Daha sonra bunların eğitiminin yapılacağı yerler tahsis edilmemeye başlanıyor."

'FETÖ'NÜN BİRİNCİL HEDEFİ OLDULAR'

Mete Yarar ailenin bu projeleri gerçekleştirirken yaşadıkları ile ilgili anlattıklarında onlara yardım eden insanlardan, subaylardan bahsettiklerini dile getirerek "İlginçtir, onlara çalışmalarında yardım edenlerin birçoğu, Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk davalarında tutuklandılar. Özellikle kendilerine yardım eden isimlerini belirttikleri üst düzey komutanlar FETÖ'nün birincil hedefleri olmuşlardır." dedi.

Otonom uçaklarla ilgili uçağın yüklenen program gereği yere inmesiyle ilgili tartışma yaşandığını anlatan Yarar "Ordunun içinde bir kesim bu projelerin hayata geçmesi için bu aileye ellerinden gelen her türlü yardımı yaparken, başka bir kesim ise ailenin önünü kesmek için her türlü yolu deniyor." dedi.