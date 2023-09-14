Bayraktar'dan Uluslararası Uzay Kongresi mesajı: TEKNOFEST'ten 500 yarışmacı katılacak
Kaynak: AA
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (International Astronautical Congress-IAC) TEKNOFEST'te proje üreten 500 yarışmacıyla katılım sağlayacaklarını belirtti.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (International Astronautical Congress-IAC) TEKNOFEST'te proje üreten 500 yarışmacıyla katılım sağlayacaklarını duyurdu.
IAC'nin sosyal medya hesabından Bayraktar'ın kongreyle ilgili duyuru yaptığı video paylaşıldı.
Bayraktar, videoda "Uzayın derinliklerine dalacağımız, bilimsel araştırmaların sunulacağı 74. Uluslararası Uzay Kongresi, 2-6 Ekim'de can Azerbaycan'da düzenlenecek. Biz de TEKNOFEST'te proje üreten 500 yarışmacımızla birlikte orada olacağız. Gökyüzü bütün bilinmezliği ile bizleri araştırmaya sevk ederken aynı göğün altında Bakü'de buluşalım." ifadelerini kullandı.
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