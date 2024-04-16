Bayraktar'dan PKK destekçisi sözde gazeteciye 2 dilde tokat gibi cevap
Kaynak: AA
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, kendisine hakaret eden PKK destekçisi Hollanda asıllı Frederike Geerdink'e, X hesabından Türkçe ve Kürtçe olarak yanıt verdi.
Bayraktar, Hakkari Çukurca'daki ters laleli fotoğrafını alıntılayarak kendisine hakaret eden PKK destekçisi Hollanda asıllı Geerdink'e yönelik X hesabından paylaşımda bulundu.
Bayraktar, Türkçe ve Kürtçe yaptığı paylaşımında, "Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer. Ev der Türkiye; Le welatek e ku bi sedan sal in tirk û kurd bi biratî lê dijîn." ifadelerini kullandı.
- GEERDİNK TÜRKİYE'DEN SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ
Öte yandan Geerdink, 2015 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilmişti.