Bayraktar'dan Fransa'ya başörtüsü tepkisi: "Orta Çağ karanlığına yol alıyor"
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Fransa'nın başörtülü sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılımını yasaklaması kararına sert tepki gösterdi. Bayraktar, "İnsanlık uzaya, Fransa Orta Çağ karanlığına doğru yol alıyor." dedi.
Selçuk Bayraktar, Fransa'nın başörtülü sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılımını yasaklaması kararını kınadı.
Bayraktar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
İnsanlık uzaya, Fransa Orta Çağ karanlığına doğru yol alıyor. Fransa'nın başörtülü kadın sporcuları da hedef alan ayrımcı uygulamalarını kınıyor, uluslararası kamuoyunu bu gidişata dur demeye çağırıyorum.
İnsanlık uzaya, Fransa Orta Çağ karanlığına doğru yol alıyor. Fransa'nın başörtülü kadın sporcuları da hedef alan ayrımcı uygulamalarını kınıyor, uluslararası kamuoyunu bu gidişata dur demeye çağırıyorum.#StopFascismFrance— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 4, 2023
While humanity heads to space, France marches back to... pic.twitter.com/mYHOwES1bK
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