Bayraktar'dan Babacan'a tepki: Baykar, kirli siyasi ajandalara malzeme olamaz

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında, Baykar'ın ürettiği milli İHA ve SİHA'ları bir kez daha hedef aldı.

Hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden biri olduğunu söyleyen Babacan, "Bu proje de öyle hale getirildi ki yani bu çok kutsal, dokunulmaz bak.

Dokunanı mahvederiz falan filan. Kusura bakmayın ya. Biz dokunacağız" diye konuştu.

BAYRAKTAR: BUNA İZİN VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ

Babacan'ın bu açıklamalarına, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Buna izin vermedik, vermeyeceğiz" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu mesajı paylaştı:

"Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız."

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da, "Devlet kaynakları firmamıza akıtılmıyor. Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık" açıklamasını yaptı.