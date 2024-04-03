BAYRAKTAR TB3'ten başarılı uçuş!

BAYRAKTAR TB3'ün ikinci prototipinden başarılı uçuş!
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB3'ün ikinci prototipinin dördüncü uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli SİHA BAYRAKTAR TB3'ün ikinci prototipinin dördüncü uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar, başarılı uçuş testine ilişkin paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
Türk Havacılığının Altın Çağı
BayraktarTB3 PT-2
2. Prototip 4. Uçuş | Prototype #2 4th Flight
Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi | High-Altitude System Identification and Performance Test
Türk Havacılığının Altın Çağı ��#BayraktarTB3 PT-2 ✈️⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 3, 2024
✅ 2. Prototip 4. Uçuş | Prototype #2 4th Flight
✅ Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi | High-Altitude System Identification and Performance Test#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/rbHb4yFZKu