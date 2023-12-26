Bayraktar TB3'ün 14'üncü başarılı testi! Toplamda 108 saat uçtu
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB3'ün on dördüncü uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB3'ün on dördüncü uçuş testini de başarıyla tamamladığını belirtti.
Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
BayraktarTB3 14. Test Uçuşu.
9 saat.
Sistem Performans Testi.
#BayraktarTB3 14. Test Uçuşu | 14th Flight Test ✈️ ⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 26, 2023
✈️ 9 saat/hours
⏱ Total Flight: 108 saat/hours
✅ Sistem Performans Testi | System Performance Test#MilliTeknolojiHamlesi ������pic.twitter.com/n10aMK57bs
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