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26 Aralık 2023 Salı 21:50:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 21:50:00

Bayraktar TB3'ün 14'üncü başarılı testi! Toplamda 108 saat uçtu

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB3'ün on dördüncü uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB3'ün on dördüncü uçuş testini de başarıyla tamamladığını belirtti.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

BayraktarTB3 14. Test Uçuşu.

9 saat.

Sistem Performans Testi.

Etiketler : selçuk bayraktar bayraktar tb3 başarı
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