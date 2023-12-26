Bayraktar TB3'ün 14'üncü başarılı testi! Toplamda 108 saat uçtu

Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB3'ün on dördüncü uçuş testini de başarıyla tamamladığını belirtti.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

BayraktarTB3 14. Test Uçuşu.

9 saat.

Sistem Performans Testi.