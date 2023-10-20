Bayraktar TB3'ten gökyüzüne ilk adım: 'Anadolu' için havalandı
Katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak TB3 SİHA, ilk teker kesme testini başarıyla tamamladı.
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, ilk uçuşu için gün sayıyor.
Türkiye'nin, katlanabilir kanat yapısına sahip TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), ilk teker kesme testini başarıyla tamamladı.
"TEKNOFEST'TEN SONRA İLK UÇUŞUNU YAPACAĞIZ"
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'te basın mensuplarıyla sohbetinde, "Bayraktar TB3 şu anda Çorlu'da. Hemen TEKNOFEST'ten sonra ilk uçuşunu yapacağız. Gemiye inip kalkmakta ilk olacak. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, bakalım ilk kim yapacak?" ifadelerini kullanmıştı.
24 SAAT HAVADA KALABİLİYOR
Kısa süre içerisinde Bayraktar TB2 üzerinden geliştirilen Bayraktar TB3; katlanabilir kanatlara, SATCOM faydalı yüküne, 1450 kilogram kalkış ağırlığına, 24 saat havada kalış süresine, 6 adet silah istasyonuna ve yüksek irtifada görev yapabilme yeteneğine sahip.
ÇOK UZUN MESAFEDEN KUMANDA EDİLEBİLECEK
Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak.
Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek.
Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.
Gökyüzündeki ilk adım.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 20, 2023
Yolu bahtı açık olsun...
✅ #BayraktarTB3 Teker Kesme Testi ✈️⚓️��
✅ #BayraktarTB3 Takeoff & Land Test ✈️⚓️�� pic.twitter.com/kN1PJp5iMm
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