Bayraktar TB3'ten bir başarı daha: Tam 286 saat uçuş süresi!
Baykar, milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA'nın 30. test uçuşunu da başarıyla tamamladığını duyurdu.
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 30. test uçuşunu da başarıyla tamamladı.
Baykar, Bayraktar TB3'ün toplam 286 saat uçuş süresine eriştiğini belirtti.
Başarılı uçuş testine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Baykar mesajında şu ifadelere yer verdi:
Türk Havacılığının Altın Çağı
BayraktarTB3
30. Uçuş | Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi
Toplam Uçuş: 286 saat
30th Flight | Medium and High-Altitude System Identification and Performance Test
Flight Duration: 286 Hours
Türk Havacılığının Altın Çağı ��#BayraktarTB3 ✈️⚓️��— BAYKAR (@BaykarTech) April 24, 2024
✅ 30. Uçuş | Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi
☁️ Toplam Uçuş: 286 saat
✅ 30th Flight | Medium and High-Altitude System Identification and Performance Test
☁️ Flight Duration: 286 Hours... pic.twitter.com/iWFXkP7DQw
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