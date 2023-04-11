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Bayraktar TB3 ve Kızılelma TGC Anadolu'da konuşlandı
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11 Nisan 2023 Salı 00:07:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 00:07:00

Bayraktar TB3 ve Kızılelma TGC Anadolu'da konuşlandı

Kaynak: TRT Haber

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Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Türk donanmasına katıldı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma ve TB3 SİHA'ların, Türkiye'nin en büyük savaş gemisine konuşlandığı anları paylaştı.

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yeni gücü ve amiral gemisi TCG Anadolu, hizmete girdi.

TCG Anadolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, Bayraktar Kızılelma ve TB3 SİHA'ların, TCG Anadolu'nun uçuş güvertesine konuşlandığı anları paylaştı.

Bayraktar paylaşımında, "Milli ve özgün ürünlerimiz Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Baykar SİHA' TCG Anadolu Selçuk Bayraktar

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