Bayraktar TB3 tarihe imza atıyor! 8. uçuş testini de başarıyla tamamladı
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün 8. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.
Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerli ve milli imkânlarla üretilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün 8. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.Bayraktar sosyal medya hesabında yayımladığı mesajda şu açıklamalarda bulundu:Bayraktar TB3 8. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Orta İrtifa Testi-2.
#BayraktarTB3 8. uçuş testini de başarıyla tamamladı. ✈️⚓️��#BayraktarTB3 successfully completed its 8th flight test. ✈️⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 21, 2023
Orta İrtifa Testi-2
Medium-Altitude Test-2#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/63mis6w1z7
- Bakanı Fidan, Londra'yı ve Paris'i ziyaret edecek
- Azerbaycan'dan Ermenistan'a açık çağrı
- Bayraktar TB3 tarihe imza atıyor! 8. uçuş testini de başarıyla tamamladı
- Bakan Özhaseki: 2 milyon konut ve iş yerinin bir an önce değiştirilmesi gerek
- Türkiye ile Cezayir arasında 12 anlaşma imzalandı
- Bakan Yerlikaya duyurdu! Yolyemezler suç örgütü çökertildi