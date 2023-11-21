Bayraktar TB3 tarihe imza atıyor! 8. uçuş testini de başarıyla tamamladı

Bayraktar TB3 tarihe imza atıyor! 8. uçuş testini de başarıyla tamamladı

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerli ve milli imkânlarla üretilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün 8. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bayraktar sosyal medya hesabında yayımladığı mesajda şu açıklamalarda bulundu:Bayraktar TB3 8. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Orta İrtifa Testi-2.