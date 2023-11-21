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Bayraktar TB3 tarihe imza atıyor! 8. uçuş testini de başarıyla tamamladı
21 Kasım 2023 Salı 19:55:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 19:55:00

Bayraktar TB3 tarihe imza atıyor! 8. uçuş testini de başarıyla tamamladı

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün 8. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerli ve milli imkânlarla üretilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün 8. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bayraktar sosyal medya hesabında yayımladığı mesajda şu açıklamalarda bulundu:Bayraktar TB3 8. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Orta İrtifa Testi-2.
Etiketler : BAYRAKTAR TB3 BAŞARI SELÇUK BAYRAKTAR
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