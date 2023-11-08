Bayraktar TB3 SİHA 4. uçuş testinde de başarılı
Kaynak: AA
Bayraktar TB3 SİHA, 4. uçuş testi için bir kez daha gökyüzündeydi... Selçuk Bayraktar, 6 saat süren sistem performans test uçuşunun da başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Milli gururumuz bir kez daha gökyüzüyle buluştu, 4. uçuş testini başarıyla tamamladı.
Milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, 3. uçuşunu 4 Kasım'da gerçekleştirdi.
Yine test için Bayraktar TB3 SİHA, Tekirdağ Çorlu'daki pistten teker kesti. Bu kez sistem performans ölçümü için gökyüzündeydi.
Bundan önceki uçuşunda 5 saat havada kalan Bayraktar TB3 SİHA, 6 saat daha uçtu. Tekrar piste döndü, test uçuşunu sonlandırdı. Bayraktar TB3 SİHA, bir testi daha başarıyla geçmiş oldu.
Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.
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