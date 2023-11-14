BAYRAKTAR TB3 hızla yükseliyor: Altıncı uçuş testini de başarıyla tamamladı
BAYKAR Yönetyim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli insansız hava aracı (İHA) BAYRAKTAR TB3'ün altıncı uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar, yerli ve milli İHA BAYRAKTAR TB3'ün altıncı uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Bayraktar TB3 6. uçuş testini de başarıyla tamamladı.
Performance Test
6. Uçuş: 6 Saat (Toplam: 28 Saat)
#BayraktarTB3 6. uçuş testini de başarıyla tamamladı. ✈️⚓️��#BayraktarTB3 successfully completed its 6th flight test. ✈️⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 14, 2023
Sistem Tanımlama Performans Testi
System Identification Performance Test
⏱ 6. Uçuş: 6 Saat (Toplam: 28 Saat)
⏱ 6th Flight: 6 Hours (Total: 28 Hours)... pic.twitter.com/AXwUzEiMIJ
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