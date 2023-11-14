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14 Kasım 2023 Salı 20:38:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 20:38:00

BAYRAKTAR TB3 hızla yükseliyor: Altıncı uçuş testini de başarıyla tamamladı

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BAYKAR Yönetyim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli insansız hava aracı (İHA) BAYRAKTAR TB3'ün altıncı uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar, yerli ve milli İHA BAYRAKTAR TB3'ün altıncı uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bayraktar TB3 6. uçuş testini de başarıyla tamamladı.

Performance Test

6. Uçuş: 6 Saat (Toplam: 28 Saat)

Etiketler : insansız hava aracı İHA milli teknoloji BAYRAKTAR TB3
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