BAYRAKTAR TB3 göz doldurdu: On üçüncü uçuş testi de başarıyla tamamlandı

BAYRAKTAR TB3 göz doldurdu: On üçüncü uçuş testi de başarıyla tamamlandı

Selçuk Bayraktar, yerli ve milli İHA BAYRAKTAR TB3'ün on üçüncü uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

32 saat/5.700 km.

Dayanım Uçuş Testi.