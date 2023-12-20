BAYRAKTAR TB3 göz doldurdu: On üçüncü uçuş testi de başarıyla tamamlandı
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB3'ün on üçüncü uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar, yerli ve milli İHA BAYRAKTAR TB3'ün on üçüncü uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
32 saat/5.700 km.
Dayanım Uçuş Testi.
#BayraktarTB3 13. Test Uçuşu | 13th Flight Test ✈️ ⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 20, 2023
⏱ 32 saat/hours
✈️ 5.700 km
✅ Dayanım Uçuş Testi | Endurance Flight Test#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/OHxzzXAQKC
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