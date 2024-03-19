Bayraktar TB3 göz doldurdu! 23. testi de başarıyla tamamladı
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB3'ün 23. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Bayraktar TB3 9 saat havada kalırken toplam uçuş süresini ise 184'e çıkardı.
Türk Havacılığının Altın Çağı
BayraktarTB3 23. Test Uçuşu | 23rd Flight Test
Aselsan CATS ile Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi | Medium and High-Altitude System Identification Test with Aselsan CATS
Türk Havacılığının Altın Çağı �� #BayraktarTB3 23. Test Uçuşu | 23rd Flight Test ✈️ ⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 19, 2024
✅ Aselsan CATS ile Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi | Medium and High-Altitude System Identification Test with Aselsan CATS#MilliTeknolojiHamlesi �� pic.twitter.com/ExQ2Cs96Xi
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