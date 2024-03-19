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Bayraktar TB3 göz doldurdu! 23. testi de başarıyla tamamladı
19 Mart 2024 Salı 23:36:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 23:36:00

Bayraktar TB3 göz doldurdu! 23. testi de başarıyla tamamladı

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB3'ün 23. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bayraktar TB3 9 saat havada kalırken toplam uçuş süresini ise 184'e çıkardı.

Türk Havacılığının Altın Çağı

BayraktarTB3 23. Test Uçuşu | 23rd Flight Test

Aselsan CATS ile Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi | Medium and High-Altitude System Identification Test with Aselsan CATS

Etiketler : Bayraktar tb3 baykar uçuş testi SİHA
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