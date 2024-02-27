Bayraktar TB3 göz doldurdu: 19. testi de başardı, 9 saat havada kaldı!
BAYKAR yerli ve milli imkanlar ile üretilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün on dokuzuncu uçuş testini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.
BAYKAR yerli ve milli imkanlar ile üretilen SİHA Bayraktar TB3'ün on dokuzuncu uçuş testini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada Bayraktar TB3'ün 9 saat havada kaldığı ifade edildi.
Türk Havacılığının Altın Çağı ��#BayraktarTB3 ✈️⚓️��— BAYKAR (@BaykarTech) February 27, 2024
✅ 19. Uçuş | Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi
✈️ 9 Saat / Hours
✅ 19th Flight | High-Altitude System Identification Test#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/1UHRJKBTwW
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