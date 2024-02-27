Bayraktar TB3 göz doldurdu: 19. testi de başardı, 9 saat havada kaldı!

Bayraktar TB3 göz doldurdu: 19. testi de başardı, 9 saat havada kaldı!

BAYKAR yerli ve milli imkanlar ile üretilen SİHA Bayraktar TB3'ün on dokuzuncu uçuş testini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada Bayraktar TB3'ün 9 saat havada kaldığı ifade edildi.