Bayraktar TB3 fire vermedi! 15. uçuş testini de başarıyla tamamladı
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün 15. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.
Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerli ve milli imkânlarla üretilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün 15. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Bayraktar sosyal medya hesabında yayımladığı mesajda şu açıklamalarda bulundu:
Bayraktar TB3
15. Test Uçuşu Sistem Tanımlama Performans Testi
#BayraktarTB3 15. Test Uçuşu | 15th Flight Test ✈️ ⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 17, 2024
✅ Sistem Tanımlama Performans Testi | System Identification and Performance Test#MilliTeknolojiHamlesi ������pic.twitter.com/p1vPLpNQmy
- Bayraktar TB3 fire vermedi! 15. uçuş testini de başarıyla tamamladı
- RTÜK'ün yeni üyesi belli oldu
- Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 60 metre uzatılacak
- Kurum, İstanbul'un kayıp beş yılına dikkat çekti: İBB hizmet anlamında Esenler Belediyemizle dahi yarışamaz
- Akşam Gazetesi Future & Trends dergilerinin 19. yılını 'Akşam Future&Trends Summit 2024' ile taçlandırdı
- Murat Kurum'dan İBB çalışanlarına özlük hakkını iyileştirme sözü