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Bayraktar TB3 fire vermedi! 15. uçuş testini de başarıyla tamamladı
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17 Ocak 2024 Çarşamba 22:43:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 22:43:00

Bayraktar TB3 fire vermedi! 15. uçuş testini de başarıyla tamamladı

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün 15. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerli ve milli imkânlarla üretilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün 15. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bayraktar sosyal medya hesabında yayımladığı mesajda şu açıklamalarda bulundu:

Bayraktar TB3

15. Test Uçuşu Sistem Tanımlama Performans Testi

Etiketler : SİHA Test Milli Gelişim Yerli İmkânlar
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