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Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı: Tam 9 saat uçtu!
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08 Mart 2024 Cuma 23:23:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 23:23:00

Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı: Tam 9 saat uçtu!

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB3'ün 21. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar, yerli ve milli SİHA BAYRAKTAR TB3'ün 21. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar, teste ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Türk Havacılığının Altın Çağı

BayraktarTB3 21. Test Uçuşu | 21st Flight Test

Sistem Tanımlama ve Sertifikasyon Testi | System Identification and Certification Test

Etiketler : BayraKtar TB3 Selçuk Bayraktar SİHA Uçuş Testi Baykar
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