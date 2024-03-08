Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı: Tam 9 saat uçtu!
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB3'ün 21. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar, yerli ve milli SİHA BAYRAKTAR TB3'ün 21. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar, teste ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Türk Havacılığının Altın Çağı
BayraktarTB3 21. Test Uçuşu | 21st Flight Test
Sistem Tanımlama ve Sertifikasyon Testi | System Identification and Certification Test
Türk Havacılığının Altın Çağı �� #BayraktarTB3 21. Test Uçuşu | 21st Flight Test ✈️ ⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 8, 2024
✅ Sistem Tanımlama ve Sertifikasyon Testi | System Identification and Certification Test#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/O3OMK47qSk
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