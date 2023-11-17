Bayraktar TB3 7. uçuşu da tamamladı
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 yedinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. Milli teknoloji hamlesi kapsamında Türkiye'nin öncü teknoloji firması BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB3, son teknoloji donanımıyla rakiplerini geride bırakarak savunma sanayii sektöründe bir devrime imza attı.
Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi kapsamında geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, bir testi daha başarıyla tamamladı. BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'nın yedinci uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün Sistem Performans ve Kalifikasyon Testini başarıyla tamamladığını duyurdu.
#BayraktarTB3 7. uçuş testini de başarıyla tamamladı. ✈️⚓️��#BayraktarTB3 successfully completed its 7th flight test. ✈️⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 17, 2023
Sistem Performans ve Kalifikasyon Testi
System Performance and Qualification Test#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/QZ1bXPnKXd
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