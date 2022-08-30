Bayraktar TB2'den anlamlı mesaj! Emrin verildiği yerde ay yıldız çizdi
Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Bayraktar TB2, büyük taarruz emrinin verildiği Kütahya üzerinde ay yıldız çizdi.
Bayraktar TB2, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine atfen Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi.
Baykar'dan verilen bilgiye göre, Bayraktar TB2, Kurtuluş Savaşı'nın en büyük muharebelerinden olan Büyük Taarruz'un olduğu bölgede havada ayyıldız çizecek şekilde rota belirledi.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemi çerçevesinde uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB2'nin Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne hizmet verdiği bildirildi.