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10 Kasım 2021 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:10 Kasım 2021 Çarşamba 17:00:00

Bayraktar TB2 korkusu!

Kaynak: Star.com.tr

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Türkiye'nin Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) teknolojisi ve operasyonel başarısı, Yunanistan'ı korkutmaya devam ediyor. Yunan basınında yer alan bir makalede, Bayraktar TB2 başta olmak üzere Türk SİHA'larından duyulan rahatsızlık açıkça dile getirildi. Makalede, Türkiye'nin Bayraktar TB2'leri, dış politika izleme ve nüfuzunu genişletme aracı olarak harekete geçirdiği ileri sürüldü.

Türkiye'nin gelişen savunma sanayiisi ve özellikle İHA'lar alanındaki başarısı, Türkiye düşmanlarını rahatsız ediyor.

Yunanistan'ın Liberal gazetesinde yer alan bir makalede, başta Bayraktar TB2 olmak üzere, Türk İHA/SİHA'larının bölge için tehdit oluşturduğu ileri sürüldü.

Türkiye'nin SİHA operasyonları, 'krizlere kontrolsüz müdahale' olarak nitelendirilirken, 'Orta Asya ve Kafkaslardan Orta Doğu ve Afrika'ya kadar geniş bir alanda önemli bir güvenlik sorunu, Türk İHA teknolojisinin hızla yayılması ve Türkiye'nin insansız hava araçları aracılığıyla bölgesel krizlere kontrolsüz müdahalesidir.' ifadeleri kullanıldı.

BAYRAKTAR TB2 SİHA'LARIN DIŞ POLİTİKAYA ETKİSİ

Nikos Meleti imzalı makalede, Ankara'nın amacının sadece savunma sanayisini güçlendirmek değil, esas olarak Bayraktar TB2'yi dış politika izleme ve nüfuzunu genişletme aracı olarak harekete geçirdiği iddia edildi.

Azerbaycan, Fas, Polonya, Ukrayna ve Libya'daki Türk SİHA'larının varlığına dikkat çekilirken, Angola, Nijer, Nijerya, Ruande gibi ülkelerin de bu SİHA'lardan almaya niyetli olduğu belirtildi.

KIBRIS'TA İHA ÜSSÜ ENDİŞELENEDİRDİ

Makalede, Türk SİHA'larının başlangıçta Suriye ve Irak gibi sınır ötesi operasyonlarda kullanıldığına atıfta bulunulurken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir Türk İHA üssünün, İsrail ve Yunanistan gibi ülkeler için endişelendiren bir durum olacağı belirtildi.

Ayrıca ABD Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı M. Menendez'in, Azerbaycan'da olduğu gibi bazı durumlarda ABD'nin ülkelere uyguladığı silah ambargosunu baypas eden Türk silah ihracatına karşı önlem alınması çağrısı hatırlatıldı.

LİBYA'DA HAFTERİ PÜSKÜRTTÜLER, KARABAĞ ZAFERİNDEN HAYATİ ROL OYNADILAR

AB'yi de Türk SİHA'larına karşı harekete geçmeye çağıran Meleti, Avrupa'nın bu konuda insiyatif alması gerektiğini belirtti.

Meleti makalesinde, 'Türk insansız hava araçlarının 2019'da Batı Libya'daki güçleri destekledi ve Hafter'in Trablus'a yönelik saldırısını geri püskürttü. Ancak esas olarak Bayraktar'ın Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a karşı kesin askeri zaferinde oynadığı rol, Türk İHA'larının en iyi duyuran olaydı ve Türkiye için güçlü bir "diplomatik" araç sundu. ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Hafter Türk İHA AB Dağlık Karabağ M. Menendez Türk İHA/SİHA
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