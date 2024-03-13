VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Blinken: "İsrail'e silah göndermek ile Gazze'de sivil kayıpları azaltılsın demek 'tutarsız' değil"
ABD, ilk yurt dışı çoklu roket fırlatma sistemi fabrikasını Avustralya'ya kuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen kararı! Tarım arazisi korunacak
Canlı yayında Fatih Erbakan'a bomba sözler: Soyadı dışında babasını hatırlatan hiçbir şey yok!
Bayraktar AKINCI'ya entegre edildi: İHA-122 Süpersonik Füze ile tam isabet!
"kirli para" skandalı! İmamoğlu'ndan “anlatılana göre” savunma!
13 Mart 2024 Çarşamba 23:32:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 23:32:00

Bayraktar AKINCI'ya entegre edildi: İHA-122 Süpersonik Füze ile tam isabet!

Kaynak: AA

ABONE OL

Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan'ın milli olarak geliştirdiği hava aracından atılan İHA-122 füzesi ile gerçekleştirdiği test atışında tam isabetle vurdu.

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Roketsan'ın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği süpersonik füze atış testini başarıyla tamamladı.

Baykar'ın konuya ilişkin X'teki paylaşımında, atış testine ilişkin görüntülere yer verildi. Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 füzesi, yüksek vuruş hassasiyeti, hızlı ateş gücü desteği, düşük/yüksek irtifa yörünge seçeneği ve yüksek manevra kabiliyetine sahip.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinin görüntülerini "Türk Havacılığının Altın Çağı" başlığıyla X'teki hesabından paylaştı.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de X'teki paylaşımında, "Milli teknolojimizle çizdiğimiz rotada gururla ilerliyoruz. İHA-122 füzemiz, AKINCI TİHA'dan yapılan atışlı testini başarıyla gerçekleştirdi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Roketsan bayraktar akıncı tiha İHA-122 füzesi
Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!

Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!
Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin

Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin
Ceren İpar'a destek oldular

Ceren İpar'a destek oldular
Sosyal medya linçlerine karşıyım

Sosyal medya linçlerine karşıyım
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan aşk itirafı
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?

Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?
'Kadın Demek İlerlemek Demek'

'Kadın Demek İlerlemek Demek'
Nişanlandılar

Nişanlandılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX