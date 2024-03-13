Bayraktar AKINCI'ya entegre edildi: İHA-122 Süpersonik Füze ile tam isabet!
Kaynak: AA
Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan'ın milli olarak geliştirdiği hava aracından atılan İHA-122 füzesi ile gerçekleştirdiği test atışında tam isabetle vurdu.
Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Roketsan'ın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği süpersonik füze atış testini başarıyla tamamladı.
Baykar'ın konuya ilişkin X'teki paylaşımında, atış testine ilişkin görüntülere yer verildi. Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 füzesi, yüksek vuruş hassasiyeti, hızlı ateş gücü desteği, düşük/yüksek irtifa yörünge seçeneği ve yüksek manevra kabiliyetine sahip.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinin görüntülerini "Türk Havacılığının Altın Çağı" başlığıyla X'teki hesabından paylaştı.
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de X'teki paylaşımında, "Milli teknolojimizle çizdiğimiz rotada gururla ilerliyoruz. İHA-122 füzemiz, AKINCI TİHA'dan yapılan atışlı testini başarıyla gerçekleştirdi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Türk Havacılığının Altın Çağı ��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 13, 2024
Bayraktar #AKINCI ✈️����
✅ İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi
✅ IHA-122 Supersonic Missile Firing Test@BaykarTech �� @Roketsan#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/ggeUXeOnFQ
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