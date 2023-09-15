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15 Eylül 2023 Cuma 09:42:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 09:42:00

Havacılık tarihinde bir ilk: Bayraktar AKINCI TİHA'dan bir başarı daha!

Kaynak: TRT Haber

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Baykar tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI, 30 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), 30 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Şu ana kadar 8 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanan Bayraktar AKINCI, etkin bir şekilde görev yapmaya devam ediyor.

Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Gök Vatan'da Akıncı filomuzla 30.000 saattir çocuklar gibi şendik" dedi.

Etiketler : bayraktar tiha selçuk bayraktar
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