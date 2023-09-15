Havacılık tarihinde bir ilk: Bayraktar AKINCI TİHA'dan bir başarı daha!
Kaynak: TRT Haber
Baykar tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI, 30 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak önemli bir başarıya daha imza attı.
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), 30 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.
Şu ana kadar 8 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanan Bayraktar AKINCI, etkin bir şekilde görev yapmaya devam ediyor.Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Gök Vatan'da Akıncı filomuzla 30.000 saattir çocuklar gibi şendik" dedi.
Gök Vatan'da #AKINCI filomuzla 3⃣0⃣.0⃣0⃣0⃣ saattir çocuklar gibi şendik.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) September 15, 2023
We were joyful like children;
flying 3⃣0⃣.0⃣0⃣0⃣ hours in the sky...
Bayraktar #AKINCI ✈️����
pic.twitter.com/HAY1Q9Fe5n
- Türk Savunma sanayii şirketlerinden ihracatta işbirliği
- Ortaklık teklifinde bulundular: Türkiye'nin savunma sanayisine çok güveniyoruz
- Bakan Tunç'tan sert tepki: ''Suç ortağısınız'' demek çok çirkin, sahibine iade ediyoruz
- 23 terör örgütü üyesi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
- MSB'den Bakü'nün kurtuluş yıldönümüne özel kutlama: "Kardeşlerimizle tek yürek, tek yumruk olmaya devam edeceğiz"
- Van'da zehir tacirlerine geçit yok: 24 gözaltı