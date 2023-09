Havacılık tarihinde bir ilk: Bayraktar AKINCI TİHA'dan bir başarı daha!

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), 30 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Şu ana kadar 8 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanan Bayraktar AKINCI, etkin bir şekilde görev yapmaya devam ediyor.

Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Gök Vatan'da Akıncı filomuzla 30.000 saattir çocuklar gibi şendik" dedi.

Gök Vatan'da #AKINCI filomuzla 3⃣0⃣.0⃣0⃣0⃣ saattir çocuklar gibi şendik.



We were joyful like children;

flying 3⃣0⃣.0⃣0⃣0⃣ hours in the sky...



Bayraktar #AKINCI ✈️



