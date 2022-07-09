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Bayraktar AKINCI filosu bir arada görüntülendi
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09 Temmuz 2022 Cumartesi 17:48:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2022 Cumartesi 17:48:00

Bayraktar AKINCI filosu bir arada görüntülendi

Kaynak: AA

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AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde bulunan Bayraktar AKINCI TİHA'lar filo olarak toplu fotoğraf ve video çekimi için bir araya getirildi.

Baykar açıklamasına göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın geliştirme ve üretim süreci devam ediyor.

Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan eğitim ve test faaliyetleri için kullanılan 3 AKINCI TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek olan 4 AKINCI TİHA birlikte fotoğraf ve video çekimine katıldı.

Pist üzerinden yapılan çekimlerde nefes kesen etkileyici görüntüler ortaya çıktı.

7 Adet AKINCI TİHA'nın bir araya gelmesi unutulmayacak bir manzara oluşturdu.

Çekim için bir araya getirilen AKINCI filosunda, Baykar tarafından uçuş eğitim ve test faaliyetlerinde kullanılan 3 adet AKINCI TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek 2X750 HP olmak üzere toplam 1500 HP motor gücüne sahip olan 4 adet Bayraktar AKINCI B yer aldı.

Etiketler : bayraktar akıncı tiha filo
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