Bayraksız olmaz

Depremde evlerinin tamamı yıkılan mahalleli kendilerine yardım götüren ve isteklerini soran Mehmetçik'ten öncelikle Türk bayrağı talep etti. Mahalleye ulaştırılan Türk bayrakları, kurulan çadırlara asıldı.

ÇADIRKENT AY YILDIZLA DONATILDI

Depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı kırsal Kadiruşağı Mahallesi'nde yaşayanların Mehmetçik'ten öncelikli istekleri Türk bayrağı oldu. 120 haneli köyün sakinleri, kendilerine ihtiyaçlarını soran Mehmetçik'ten öncelikle Türk bayrağı getirmelerini talep etti. Mahalleye ulaştırılan Türk bayrakları, kurulan çadırlara asıldı.

ŞEHİT TORUNU OLMANIN GURURU

63 yaşındaki Eşref Çolak, kendilerinin Dulkadiroğulları'ndan gelme bir boy olduğunu söyledi. Çolak, mahallenin daha önce de çığ, deprem gibi doğal afetlerle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Köyden Çanakkale Savaşı'na 90, Kafkas Cephesi'ne ise 80 genç gitmiş, hepsi şehit olmuş. Köyümüzde 1915'ten 1930 yılına kadar bebek sesi duyulmamış" dedi.

Köy sakinlerinden Ali Çolak güçlü olduklarını göstermek için Türk bayrağı talebinde bulunduklarını dile getirdi. Çolak, "Türk bayrağına baktıkça bize güç veriyor. Burası bizim toprağımız, bu toprağı bırakamayız" dedi.