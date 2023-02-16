Baykar'dan deprem bölgesine yemek desteği... Aşevleri kuruluyor

Baykar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgede 3 farklı noktada geçici aşevleri kuruyor.

Şirketin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Baykar olarak 3 farklı noktada, 3 öğünde toplam 13 bin 500 kişiye yemek dağıtacak geçici aşevleri kuruyoruz. Kahramanmaraş Avşar Çadır Kent, Kahramanmaraş KAFUM Çadır Kent, Hatay Samandağ Çadır Kent. Milletimiz için varız, Milletimizin yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Baykar'la birlikte çalışmalar yürüten Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) da AFAD ile koordineli bir şekilde acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtımını sağlıyor. T3 Vakfı ayrıca, depremden etkilenen çocukların eğitim süreçlerine destek olmak ve sosyal hayata katılımlarını hızlandırmak amacıyla deprem bölgesinde teknoloji atölyeleri kuracak.

Öte yandan, T3 Vakfı'nın Twitter hesabından depremde vefat eden Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerine ilişkin taziye mesajı paylaşıldı.

Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerimizden Kahramanmaraş'tan Tuğberk Eymen Köftecioğlu ve Gaziantep'ten Ahmet Çopuroğlu'nu deprem felaketi sonucu kaybettik. Yakınlarını kaybeden bursiyerlerimize, öğrencilerimize, eğitmenlerimize ve bütün milletimize Allah'tan sabır niyaz ediyoruz. Tüm Deneyap ailemizin başı sağ olsun."