VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Bizimle son çorbalarını paylaşmalarını unutmayacağız" İsviçreli ekipten duygulandıran açıklama
Yunanistan'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı
Baykar'dan deprem bölgesine yemek desteği... Aşevleri kuruluyor
Enkazdan 248 saat sonra kurtarılmıştı... Başkan Erdoğan, Aleyna Ölmez'in ailesiyle telefonda görüştü
Bakan Kirişçi: Deprem, Konya'nın 3 katı büyüklüğünde yaklaşık 103 bin kilometrekarelik bir alanda ge...
Enkazdan çıkarılan ineğine kavuşan çiftten mutluluk gözyaşları
Rusya ile Ukrayna arasında 202 kişi serbest bırakıldı
Gazzeli çocuklardan dayanışma gösterisi
Kahramanmaraş merkezli depremler için BM'den insani yardım çağrısı... Tam 1 milyar dolar
Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Bakan Bozdağ: Delillerin karartıldığı iddiası kocaman bir yalan
Şanlıurfa'daki depremde 17 kişinin hayatını kaybettiği apartmanla ilgili 2 zanlıya tutuklama
Depremle ilgili dezenformasyon bülteni yayımlandı
Bakan Kurum: İmar planı çalışmalarını yürütüyoruz
Avrupa'daki Türk topluluklarının deprem yardımları sürüyor
STK'lar afetzedeler için durmadan çalışıyor
İstanbul şehir hastanelerinden bin 693 afetzedeye hizmet
Filistinli üretici deprem bölgesine 15 ton hurma gönderdi
Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti
Hollanda'da bağış seferberliği
Zeynep'in köpeğine kulübe yaptı
Hem yemek yaptı, hem de ağladı
Deprem bölgesindeki kültürel miras koruma altına alındı
Minik depremzedeye doğum günü sürprizi
16 Şubat 2023 Perşembe 21:07:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 21:07:00

Baykar'dan deprem bölgesine yemek desteği... Aşevleri kuruluyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş'ta merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük hasarlar bırakan depremlerin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Bu kapsamda depremzedelere yardımlarını sürdüren Baykar, afet bölgesinde 3 farklı noktada geçici aşevleri kuracağını açıkladı.

Baykar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgede 3 farklı noktada geçici aşevleri kuruyor.

Şirketin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Baykar olarak 3 farklı noktada, 3 öğünde toplam 13 bin 500 kişiye yemek dağıtacak geçici aşevleri kuruyoruz. Kahramanmaraş Avşar Çadır Kent, Kahramanmaraş KAFUM Çadır Kent, Hatay Samandağ Çadır Kent. Milletimiz için varız, Milletimizin yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Baykar'la birlikte çalışmalar yürüten Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) da AFAD ile koordineli bir şekilde acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtımını sağlıyor. T3 Vakfı ayrıca, depremden etkilenen çocukların eğitim süreçlerine destek olmak ve sosyal hayata katılımlarını hızlandırmak amacıyla deprem bölgesinde teknoloji atölyeleri kuracak.

Öte yandan, T3 Vakfı'nın Twitter hesabından depremde vefat eden Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerine ilişkin taziye mesajı paylaşıldı.

Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerimizden Kahramanmaraş'tan Tuğberk Eymen Köftecioğlu ve Gaziantep'ten Ahmet Çopuroğlu'nu deprem felaketi sonucu kaybettik. Yakınlarını kaybeden bursiyerlerimize, öğrencilerimize, eğitmenlerimize ve bütün milletimize Allah'tan sabır niyaz ediyoruz. Tüm Deneyap ailemizin başı sağ olsun."

Etiketler : deprem aşevi Baykar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX