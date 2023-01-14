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14 Ocak 2023 Cumartesi 23:27:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 23:27:00

Baykar'dan Babacan'a cevap: Devletten tek kuruş nakit teşvik kullanmadık

Kaynak: TRT Haber

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın iddialarına cevap verdi. Bayraktar, "Devlet kaynakları firmamıza akıtılmıyor. Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık" dedi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın iddialarını yalanladı.

Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Devlet kaynakları firmamıza akıtılmıyor. Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık" ifadelerine yer verdi.

"REKABETÇİ BİR ANLAYIŞLA 27 ÜLKEYE İHRACAT YAPTIK"

Tüm projelerde olduğu gibi AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklardan karşıladıklarını belirten Bayraktar, Babacan'a "Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz" şeklinde seslendi.

Haluk Bayraktar, Baykar Teknoloji'nin rekabetçi bir anlayışla yola devam ettiğini söyledi,,dünyanın sayılı ülkeleriyle rekabet ettiklerini ve 27 ülkeye ihracat yaptıklarını anlattı.

"MİLLİ SİHA'LARIN FARKINI TEKNOFEST'E GELEN ÇOCUKLAR SİZE ANLATABİLİR"

Bayraktar, "Gelirlerimizin yüzde 75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin yüzde 99,3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız" ifadelerini kullandı.

Haluk Bayraktar açıklamasında, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın iddialarına cevabında "Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SİHA'ların farkını TEKNOFEST'e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı sağlar" dedi..

Etiketler : Baykar Babacan teknofest sosyal medya
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