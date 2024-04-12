VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Norveç: Filistin devletini tanımaya hazırız
Otoyollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor
YSK'dan Ordu kararı: İyi Parti'nin itirazını reddetti!
Mescid-i Aksa'da 30 bin Müslüman cuma namazı için saf tuttu
Bayram tatilinin 6 günlük acı bilançosu: 48 ölü, 6 bin 184 yaralı
Ömer Çelik: İsrail'in öldürmekten çekincesi yok
12 Nisan 2024 Cuma 16:09:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 16:09:00

Baykar'a iftira atan İBB'nin provokatörü hakkında soruşturma başlatıldı!

Kaynak: Yeni Şafak

ABONE OL

Baykar'a 'jet yakıtı satmışlar' iftirası atan ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Evren Barış Yavuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim kampanyalarını yöneten ekipten olduğu ortaya çıkan ve PKK yanlısı paylaşımları ile dikkat çeken Evren Barış Yavuz, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılı projelerine imza atan neferlerinden BAYKAR Teknoloji'ye "İsrail'e jet yakıtı satıldı" diyerek çirkin bir iftiraya imza attı.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddialarına çok sert tepki göstererek yalanladı. Bayraktar, konuyu yargıya taşıyacaklarının altını çizerek, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini vurguladı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Baykar'a "jet yakıtı satmışlar" iftirası atan ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Evren Barış Yavuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'na bağlı İBB İPA'da görevli olduğu ortaya çıkan ve PKK yanlısı paylaşımları ile dikkat çeken Evren Barış Yavuz hesabını kapatıp kayboldu.

İBB BAYRAKTAR'A İFTİRA ATAN İSME RESMEN SAHİP ÇIKTI

IPA çalışanı Evren Barış Yavuz hakkında inceleme başlatması beklenen İBB ise Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'a "İsrail'e jet yakıtı sattıkları" iftirasını atan Evren Barış Yavuz'a resmen sahip çıkmış, Haluk Bayraktar'a dava açacaklarını belirtmişti.

Etiketler : EvrenBarışYavuz soruşturma terörpropagandası
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX