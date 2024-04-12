Baykar'a iftira atan İBB'nin provokatörü hakkında soruşturma başlatıldı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim kampanyalarını yöneten ekipten olduğu ortaya çıkan ve PKK yanlısı paylaşımları ile dikkat çeken Evren Barış Yavuz, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılı projelerine imza atan neferlerinden BAYKAR Teknoloji'ye "İsrail'e jet yakıtı satıldı" diyerek çirkin bir iftiraya imza attı.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddialarına çok sert tepki göstererek yalanladı. Bayraktar, konuyu yargıya taşıyacaklarının altını çizerek, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini vurguladı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Baykar'a "jet yakıtı satmışlar" iftirası atan ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Evren Barış Yavuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'na bağlı İBB İPA'da görevli olduğu ortaya çıkan ve PKK yanlısı paylaşımları ile dikkat çeken Evren Barış Yavuz hesabını kapatıp kayboldu.

İBB BAYRAKTAR'A İFTİRA ATAN İSME RESMEN SAHİP ÇIKTI

IPA çalışanı Evren Barış Yavuz hakkında inceleme başlatması beklenen İBB ise Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'a "İsrail'e jet yakıtı sattıkları" iftirasını atan Evren Barış Yavuz'a resmen sahip çıkmış, Haluk Bayraktar'a dava açacaklarını belirtmişti.