BAYKAR üzerinden yerli savunma sanayiyi hedef almıştı... Hukuki süreç başlatıldı

Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında yerli ve milli savunma sanayi araçlarını geliştiren BAYKAR'ı hedef aldı.

Özdağ, terörle mücadelede büyük bir etkinliği olan savunma sanayi araçlarını geliştiren BAYKAR için asılsız iddialarda bulundu.

BAYKAR, canlı yayındaki asılsız iddialarından dolayı Özdağ hakkında hukuk yoluna başvurdu.

Baykar Basın Sözcüsü İlker Akgüngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ümit Özdağ için hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

Akgüngör, yaptığı açıklamada, "Baykar'a yönelik atılan iftiralara, yapılan karalamalara defaatle cevap verdik. Atılan iftiralar yargıya taşındı ve birçoğunda yargı süreci tamamlandı. Bu karalamaların yalan ve iftira olduğu hukuken de tescil edildi. Ümit Özdağ'ın katıldığı televizyon programında Baykar ile ilgili anlattığı hususların da hiçbir doğruluğu bulunmamaktadır. Baykar tarafından bu iftiralara karşı da gerekli hukuki girişim başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz." ifadelerini kullandı.