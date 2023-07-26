VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ankara Elmadağ'da patlama... Ekipler sevk edildi
Kalp krizi geçiren asker şehit düştü
ABD, Afganistan için Katar ve Kazakistan ile görüşecek
Ukraynalı pilotlar Polonya ve Danimarka'da F-16 eğitimi alacak
"NATO üyeliği yolunda ittifak ile birlik içinde olmayı sürdürüyoruz"
"Türkiye ile ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü"
26 Temmuz 2023 Çarşamba 22:22:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 22:22:00

BAYKAR üzerinden yerli savunma sanayiyi hedef almıştı... Hukuki süreç başlatıldı

ABONE OL

Katıldığı canlı yayında yerli ve milli savunma sanayi teknolojilerini geliştiren BAYKAR şirketini asılsız iddialar ile hedef alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için hukuki süreç başlatıldı. BAYKAR Basın Sözcüsü İlker Akgüngör, "Baykar tarafından bu iftiralara karşı da gerekli hukuki girişim başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında yerli ve milli savunma sanayi araçlarını geliştiren BAYKAR'ı hedef aldı.

Özdağ, terörle mücadelede büyük bir etkinliği olan savunma sanayi araçlarını geliştiren BAYKAR için asılsız iddialarda bulundu.

BAYKAR, canlı yayındaki asılsız iddialarından dolayı Özdağ hakkında hukuk yoluna başvurdu.

Baykar Basın Sözcüsü İlker Akgüngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ümit Özdağ için hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

Akgüngör, yaptığı açıklamada, "Baykar'a yönelik atılan iftiralara, yapılan karalamalara defaatle cevap verdik. Atılan iftiralar yargıya taşındı ve birçoğunda yargı süreci tamamlandı. Bu karalamaların yalan ve iftira olduğu hukuken de tescil edildi. Ümit Özdağ'ın katıldığı televizyon programında Baykar ile ilgili anlattığı hususların da hiçbir doğruluğu bulunmamaktadır. Baykar tarafından bu iftiralara karşı da gerekli hukuki girişim başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Ümit Özdağ Baykar hukuki süreç Zafer Partisi Baykar şirketi
Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısına suçlama

Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısına suçlama
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Aynı günde iki tekli

Aynı günde iki tekli
Deprem fobisine Tiny House çözümü

Deprem fobisine Tiny House çözümü
Hayali oğluyla aynı sahnede olmak

Hayali oğluyla aynı sahnede olmak
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Setlere zorunlu veda

Setlere zorunlu veda
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX