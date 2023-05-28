Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından seçim sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Seçim sonuçları ülkemize, Milletimize ve kalpleri Türkiye ile atan tüm mazlum coğrafyalara hayırlı olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına, Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte yürümeye" ifadelerini kullandı.