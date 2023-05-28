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28 Mayıs 2023 Pazar 22:18:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 22:18:00

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar: Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte yürütmeye

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından seçim sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Bayraktar, "Seçim sonuçları ülkemize, Milletimize ve kalpleri Türkiye ile atan tüm mazlum coğrafyalara hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte yürütmeye" ifadelerini kullandı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından seçim sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Seçim sonuçları ülkemize, Milletimize ve kalpleri Türkiye ile atan tüm mazlum coğrafyalara hayırlı olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına, Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte yürümeye" ifadelerini kullandı.

Etiketler : baykar selçuk bayraktar recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanı seçimi türkiye yüzyılı
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