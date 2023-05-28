Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar: Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte yürütmeye
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından seçim sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Bayraktar, "Seçim sonuçları ülkemize, Milletimize ve kalpleri Türkiye ile atan tüm mazlum coğrafyalara hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte yürütmeye" ifadelerini kullandı.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından seçim sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Seçim sonuçları ülkemize, Milletimize ve kalpleri Türkiye ile atan tüm mazlum coğrafyalara hayırlı olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına, Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte yürümeye" ifadelerini kullandı.
Seçim sonuçları ülkemize, Milletimize ve kalpleri Türkiye ile atan tüm mazlum coğrafyalara hayırlı olsun.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 28, 2023
Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun.
Ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına, #TürkiyeYüzyılı'na hep birlikte yürümeye... ���� pic.twitter.com/7xUaIFwfZQ
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