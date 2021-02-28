Milli gururumuz SİHA, Rusya'yı sahada madara etti

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28 Şubat 2021 Pazar 11:25:00 - Güncelleme:28 Şubat 2021 Pazar 11:25:00

Baykar CEO'su Haluk Bayraktar kritik detayı açıkladı: Rusya SİHA'mızı 1 saat bile durduramadı

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BAYKAR CEO'su Bayraktar, Rus harp sistemlerinin TB2'leri 1 saat bile durduramadığını açıkladı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun Twitch yayınına konuk olan BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar, Firmanın ürettiği yerli teknolojiler hakkında dikkat çeken bilgiler verirken "Rus elektronik harp sistemleri, TB2'leri 1 saat bile durduramadılar." dedi.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun sorularını yanıtlayan BAYKAR Savunma'nın CEO'su Haluk Bayraktar, ürettikleri yerli savunma teknolojileri hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

İHA ve SİHA'lar hakkında konuşan Bayraktar, "Rus elektronik harp sistemleri, TB2'leri 1 saat bile durduramadılar." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN SİZİN TEKNOLOJİK KABİLİYETİNİZ"

Haluk Bayraktar, "Artık önemli olan sahada konvansiyonel harp araç gereçlerin miktarı değil. Önemli olan; sizin teknolojik kabiliyetleriniz, teknolojiyi ne kadar yetkin kullandığınız, bu networkü ne kadar sağlam kurduğunuz ve ne kadar durumsal farkındalık oluşturduğunuzdur. Artık bunları gerçekleştirebilenler sonuca ulaşabiliyor." dedi.

KARABAĞ ZAFERİNDE SİHA'LAR BÜYÜK ROL OYNADI

"Bu anlamda S/İHA'ları özellikle konvansiyonel hava savunma sistemlerine karşı en son Karabağ Zaferi'nde gördük. Orada 50'den fazla hava savunma sistemi, 140 civarı tank, 100'lerce çok namlulu roket atarlar, topçu sistemleri S/İHA'lar sayesinde nokta atışlarıyla imha edildi. S/İHA'lar bu anlamda gerçekten oyun değiştirici sistemler ve önemli bir kuvvet çarpanı görevi görmekte."

SİSTEMLER SÜREKLİ GELİŞTİRİLİYOR

"Özellikle Bayraktar TB-2'nin saha tecrübesi çok yoğun, TB-2 sahada gelişen bir sistem. Bilgisayarlardaki Virüs-Antivirüs mantığı ile, bir virüs çıkar antivirüs şirketleri de ona karşı yazılım gerçekleştirir, bizim ekibin de sahada olması işte Selçuk Bayraktar Zeytin Dalı Harekatı boyunca Hatay'da kaldı. Dolayısıyla bunun bir nedeni vardı, ortaya çıkan bir virüse antivirüs geliştirmekti. Ve biz bunları geliştire geliştire sistemimizi başarıyla ulaştırdık. Yoksa sizi bir karıştırırlar uçamazsınız. Ama Bayraktar TB-2 1 saat dahi durduramadılar. Yani Bayraktar TB-2 her zaman havada." ifadelerini kullandı.

Etiketler : haluk bayraktar siha rusya
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