BAYKAR, AKINCI TİHA ve KIZILELMA ile Türk bayrağı çizdi

BAYKAR, AKINCI TİHA ve KIZILELMA ile Türk bayrağı çizdi

Türkiye'nin ilk milli İHA ve SİHA'larını geliştiren BAYKAR Teknoloji, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünü 9 adet Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA ile Türk Bayrağı çizerek kutladı.

BAYKAR, sosyal medya hesabından yaptığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kanatlarımızı yeni çağa açarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."