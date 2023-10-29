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29 Ekim 2023 Pazar 15:20:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 15:20:00

BAYKAR, AKINCI TİHA ve KIZILELMA ile Türk bayrağı çizdi

Kaynak: TRT Haber

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BAYKAR, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 9 adet Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA ile Türk Bayrağı çizdi.

Türkiye'nin ilk milli İHA ve SİHA'larını geliştiren BAYKAR Teknoloji, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünü 9 adet Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA ile Türk Bayrağı çizerek kutladı.

BAYKAR, sosyal medya hesabından yaptığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kanatlarımızı yeni çağa açarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

Etiketler : baykar akıncı tiha kızılelma türk bayrağı cumhuriyet bayramı
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