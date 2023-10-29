BAYKAR, AKINCI TİHA ve KIZILELMA ile Türk bayrağı çizdi
Kaynak: TRT Haber
BAYKAR, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 9 adet Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA ile Türk Bayrağı çizdi.
Türkiye'nin ilk milli İHA ve SİHA'larını geliştiren BAYKAR Teknoloji, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünü 9 adet Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA ile Türk Bayrağı çizerek kutladı.
BAYKAR, sosyal medya hesabından yaptığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Kanatlarımızı yeni çağa açarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."