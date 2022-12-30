Bavul değil çocuk unuttular

İstanbul Havalimanı'ndan yolcu taşıyan otobüslerde muhabbet kuşundan, müzik aletlerine kadar her gün onlarca ürün unutuluyor. Şimdiye kadar yaşanan en ilginç olay ise Beylikdüzü'ne giden otobüste bir ailenin çocuğunu unutması oldu!

İNCİL VE KURAN-I KERİM DE VAR

İstanbul Havalimanı'nda yolcu taşımacılığı yapan Havaist, 51 farklı noktadan 11 Hattan yolcu taşımacılığı yapıyor. Ulaşım firmasında yolculuk eden bazı vatandaşlar ya çantalarını ya da özel eşyalarını otobüste unutuyor. Firma unutulan eşyaların sahiplerine ulaştırmak için özel bir sistem kurdu. 2022 yılında sisteme kaydedilen 11 bin 555 kayıp eşyadan 9 bin 464'ü sahiplerine teslim edildi. Teslim edilemeyen aralarında gitar, Ruslara özgün müzik aleti, İncil, Kuran-ı Kerim gibi çok sayıda eşya firmanın kayıp eşya bürosunda sahiplerini bekliyor.

AİLE EVE GİTTİKTEN SONRA FARK ETMİŞ

Yaşadıkları en ilginç olayı anlatan Havaist kayıp eşya bürosu sorumlusu Davut Tuğlu, "Havalimanı-Beylikdüzü hattımızda bir aile seyahat ediyor. Yan koltukta da çocukları uyuyordu. Uyuya kalan çift Beylikdüzü'ne geldiğinde otobüsten iniyor ama çocuklarını otobüste unutuyor. Kaptanımız otobüsü kontrol ettiğinde uyuyan bir çocuğa rastlıyor. Kaptanımız durumu fotoğraflayarak bize bildiriyor. Çocuk çok ağlıyordu. Kaptanımız çocuğu bize teslim etti ardından aile bize ulaştı. Bir süre sonra aile buraya gelerek çocuklarını teslim aldı" dedi.