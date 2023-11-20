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20 Kasım 2023 Pazartesi 09:07:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 09:07:00

Batman'da sel felaketi... 3 kişi kayboldu

Kaynak: AA

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Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, selden etkilenen kentteki son durumu değerlendirdi. Vali Canalp, "Taşkın ve sel neticesinde maalesef bir vatandaşımız vefat etmiştir, 3 vatandaşımızın yaralı olarak hastanelere sevkleri gerçekleştirilmiştir. 3 vatandaşımız da şu anda kayıp." dedi.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, kent merkezinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü belirterek, "Taşkın ve sel neticesinde maalesef bir vatandaşımız vefat etmiştir, 3 vatandaşımızın yaralı olarak hastanelere sevkleri gerçekleştirilmiştir. 3 vatandaşımız da şu anda kayıp." dedi.

Vali Canalp, Batman Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağışın gece boyunca şiddetli şekilde devam ettiğini anlatan Canalp, "Kent merkezinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşmüştür. Taşkın ve sel neticesinde maalesef bir vatandaşımız vefat etmiştir, 3 vatandaşımızın yaralı olarak hastanelere sevkleri gerçekleştirilmiştir. Şu an durumları iyi. 3 vatandaşımız da şu anda kayıp durumda. 60 vatandaşımıza kamu kurumlarının misafirhanelerinde geçici barınma hizmeti veriyoruz. Aşevlerimizden vatandaşlarımıza yemek dağıtımına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte 3 bin 78 çağrı aldıklarını aktaran Canalp, bu yardım taleplerini gece boyunca karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Canalp, daha yoğun şekilde vatandaşların taleplerine cevap vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Etiketler : batman sel kayıp
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