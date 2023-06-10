Batman'da PKK-KCK-PYD-YPG terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik operasyon
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, PKK-KCK-PYD-YPG terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik Batman merkezli 3 ilde icra edilen ‘Terörizmin Finansmanı' isimli eş zamanlı operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ünün tutuklandığını duyurdu.
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 3 ilde eş zamanlı yürütülen Batman merkezli operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Batman, Siirt ve Diyarbakır'da, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
"Terörizmin Finansmanı" operasyonu kapsamında, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 4'ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 2'si adli kontrol kararıyla, 2'si ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, AK-47 piyade tüfeği, 202 AK-47 fişeği, 6 şarjör, 7,65 mm tabanca, 14 tabanca fişeği, 2 şarjör, dron ve SD kartı, drona monte edileceği değerlendirilen aparat, av tüfeği, jeneratör ile çok sayıda örgütsel doküman ve dron eğitimine yönelik notlar ele geçirildi.
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