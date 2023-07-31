VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Macaristan'dan İsveç'e soğuk duş: Macar vekiller boykot etti
Azerbaycan'ın eski Başbakanı Hüseynov hayatını kaybetti
Valilik saat vererek uyardı: Dikkatli olun
İİT, Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar sebebiyle AB'ye heyet gönderecek
Esenyurt genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi
BM: Ukrayna'daki insani durum daha da kötüleşti
31 Temmuz 2023 Pazartesi 21:06:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 21:06:00

Batman'da haklarında yakalama kararı bulunan 120 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Batman'da haklarında yakalama kararı bulunan 120 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte temmuz ayında suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, huzur ve güven ortamının devamı, trafik güvenliğinin sağlanması ve gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 120 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda 51 ruhsatsız tabanca, 335 tabanca fişeği, 11 kurusıkı tabanca, 55 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Kurusıkı tabanca taşıyan 10 kişiye 51 bin 520 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca trafikte diğer sürücü ve yayaları tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan ve düğün konvoylarında korna çalarak çevreyi rahatsız eden 115 araca 50 bin 140 lira para cezası kesildi.

Trafik denetimlerinde ise 1260 motosiklet denetlenerek 327 motosiklete 888 bin 913 lira para cezası uygulandı, 28 motosiklet trafikten men edildi.

Etiketler : batman batman operasyon batman emniyet polis
Milano çıkarması

Milano çıkarması
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX