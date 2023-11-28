Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenenlere hane başı 5 bin TL ödeme yapılacak
Kaynak: TRT Haber
Batman ve Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelere 5 bin TL destek ödemesi yapılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından duyurdu.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Batman ve Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelerimizin yanındayız. Bu kapsamda, Bakanlık olarak afetten etkilenen vatandaşlarımız için hane başı 5.000 TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza,
Batman'da 1.188 hane için toplamda 5 milyon 940 bin TL. Zonguldak merkezde 100 hane için toplamda 500.000 TL. Zonguldak Ereğli'de 311 hane için toplamda 1 milyon 555 bin TL kaynak aktardık. İki ilimiz için ayırdığımız toplam kaynak 7 Milyon 995 Bin TL'dir. Yaralarımızı birlikte sarıyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."
Batman ve Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelerimizin yanındayız.— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) November 28, 2023
Bu kapsamda, Bakanlık olarak afetten etkilenen vatandaşlarımız için hane başı 5.000 TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza,
▪️ Batman'da 1.188 hane için toplamda 5 milyon...
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