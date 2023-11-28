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28 Kasım 2023 Salı 17:12:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 17:12:00

Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenenlere hane başı 5 bin TL ödeme yapılacak

Kaynak: TRT Haber

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Batman ve Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelere 5 bin TL destek ödemesi yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Batman ve Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelerimizin yanındayız. Bu kapsamda, Bakanlık olarak afetten etkilenen vatandaşlarımız için hane başı 5.000 TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza,

Batman'da 1.188 hane için toplamda 5 milyon 940 bin TL. Zonguldak merkezde 100 hane için toplamda 500.000 TL. Zonguldak Ereğli'de 311 hane için toplamda 1 milyon 555 bin TL kaynak aktardık. İki ilimiz için ayırdığımız toplam kaynak 7 Milyon 995 Bin TL'dir. Yaralarımızı birlikte sarıyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

Etiketler : Batman yardım sel destek Zonguldak felaket bakan göktaş
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