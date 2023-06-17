VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu'na CHP tabanından sert tepki: "13 kez kaybeden lider istemiyoruz"
Putin'den Afrikalı liderlere övgü
Bakan Fidan'a tebrikler sürüyor
ABD Başkanı Biden'dan, Ukrayna'yı üzecek haber! "Ayrıcalık yok"
Pakistan'da katliam gibi kaza!
Sudan'da çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor: 22 kişi hayatını kaybetti
17 Haziran 2023 Cumartesi 20:21:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 20:21:00

Batman merkeze bağlı Çayüstü Köyü yakınlarında baraj gölüne giren iki kuzen boğuldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Batman merkeze bağlı Çayüstü Köyü yakınlarında baraj gölüne giren iki kuzen boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Batman merkeze 13 kilometre uzaklıktaki Çayüstü mevkisinde serinlemek için Batman Baraj gölüne giren Elif B. ile kuzeni Ceren B. bir süre sonra suda kayboldu.

Durumu fark eden amcaları Ramazan B. suya atlayarak çocukları sudan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kız çocukları kurtarılamazken, cenazeler Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler : batman baraj gölü batman boğulma
Kızının odasını hazırlıyor

Kızının odasını hazırlıyor
Ajda Pekkan'dan radikal karar

Ajda Pekkan'dan radikal karar
Tuğçe Aral: Sektörde sahte dostluklar var

Tuğçe Aral: Sektörde sahte dostluklar var
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
Anadolu buluşması

Anadolu buluşması
Müzik gecesi

Müzik gecesi
Ailece tatile gideceğiz

Ailece tatile gideceğiz
İstanbul aşkına

İstanbul aşkına
Banu Zorlu: Maço erkek seviyorum

Banu Zorlu: Maço erkek seviyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX