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Dezenformasyon bülteninin 101. sayısı yayımlandı
27 Kasım 2023 Pazartesi 17:15:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 17:15:00

Batı'nın savunma hakkı söylemine tepki! Ömer Çelik: İsrail'in katliamını destekliyor

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Son Dakika Haberleri.. Partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Nazilerin Yahudi katliamı ile bugün İsrail'in yaptığı aynı. Batı 'savunma hakkı' diyerek İsrail katliamını destekliyor." dedi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Nazilerin Yahudi katliamı ile bugün İsrail'in yaptığı aynı. Batı 'savunma hakkı' diyerek İsrail katliamını destekliyor.

Batı'da pek çok yönetim evrensel vicdanın sesine sırtını dönmüş durumda. Gazze'ye yaklaşık 200 tırlık insani yardım geçişi oldu.

İnsani arayı, savaşın bir taktik aşaması olarak görüyorlar.

Batı'nın temsil ettiğini söylediği değerler, Batı hükümetlerinin nezdinde tamamen yok oldu. Hükümetler büyük bir ikiyüzlülükle büyük bir katliamın seyircisi durumunda ve insanların önünde utanmadan bunu sürdürüyorlar.

Türkiye bir kere daha dünyanın vicdanı olduğunu, bir kere daha dünyada her türlü insani yaklaşımın ve insani siyasetin merkezi olduğunu göstermiştir. Pek çok siyasetçi, İsrail karşısında köle gibi davranıyor.

Avrupa'nın genelinde müthiş bir değerlendirme hatası yapılmaktadır. Avrupa bir kere daha meselenin sebeplerini tartışmaktan kaçarak sonuçlarına odaklanıyor.

CHP yöneticilerinin çıkıp cumhurbaşkanımızın İsrail-Filistin meselesini uluslararası mesele olmaktan çıkarıp, Haçlı-Hilal savaşına dönüştürmeye çalıştığı gibisinden iddia, siyasi cahillikten başka bir şey değildir.

(Türkiye'nin Eurofighter talebi) Türkiye güvende değilse NATO büyük bir eksiklik içinde olur

Türkiye'nin güvenliği meselesi şantaj meselesi değildir. Türkiye'nin güvenliği konusunda kim olursa olsun şantaj yaparsa bizde hiçbir etkisi olmaz.

CHP'nin Kürt seçmeni istismar sezonu seçimler yaklaşırken başlamış. CHP'de Kürt seçmenin istismarıyla ilgili mevsimlik güncellemeler yapılır.

Detaylar geliyor...

Etiketler : AKPartiSözcüsü OmerCelik açıklama
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