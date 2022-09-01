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01 Eylül 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 09:30:00

Batı'nın ikiyüzlülüğü tescillendi! İngiltere ve Kanada olayı örtbas etti... Kanada casusu üç kızı DEAŞ'a sattı

Kaynak: Akşam

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Türkiye'nin mücadelesine DEAŞ kılıfı bulan Batı'nın ikiyüzlülüğü tescillendi. İngilizler, 3 kızı örgüte götüren kişinin Kanada ajanı olduğunu yıllar sonra itiraf etti.

Terör örgütü DEAŞ'a katılmak için 2015'te Suriye'ye giden Shamima Begum ve iki arkadaşını, Kanada istihbaratı için çalışan çift taraflı bir ajanın Suriye'ye götürdüğü ve Kanada'nın rolünü örtbas etmek için İngiltere'yle işbirliği yaptığı iddia edildi. Kanada ve İngiltere güvenlik yetkileri ise, güvenlik soruları hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Söz konusu iddia, eski güvenlik muhabiri Richard Kerbaj'ın kaleme aldığı "Beş Göz'ün Gizli Tarihi" adlı kitapta detaylarıyla gündeme geldi. İddialar Türkiye'yi DEAŞ konusunda eleştiren Batılı ülkelerin örgütle doğrudan ilişki kurduğunu da ortaya koyuyor. Öte yandan Richard Kerbaj da kızlarla ilgili bilgileri kitabı için saklamakla eleştiriliyor.

KANADA AJAN YAPTI

Shamima Begum, Kadiza Sultana ve Amira Abas adlı iki okul arkadaşıyla 2015'te İngiltere'den Suriye'ye giderek terör örgütü DEAŞ'a katılmıştı. Kızlardan Kadiza Sultana'nın 2016'da Suriye'deki bir hava saldırısında öldüğü, Abas'ın ise kayıp olduğu düşünülüyor. Kitapta, kendi gençlerinin terör örgütü DEAŞ'a katılmasından endişe duyan Kanada'nın, teröristler için insan kaçakçılığı yapan Muhammed El Raşid'i, Ürdün'deki Kanada Büyükelçiliği'ne sığınma başvurusu yaptığında "ajan" olarak işe aldığı öne sürüldü.

ELÇİLİK DEVREYE GİRDİ

Raşid'in, çok sayıda İngiliz'in Suriye'ye geçişine yardım ettiğinin düşünüldüğü belirtilen kitapta, yurtiçi ulaşımda bilet satın almak için kimlik kanıtına ihtiyacı olduğu bahanesiyle bu kişilerin pasaportlarının fotoğrafını çektiği ve ardından büyükelçilikteki Kanada Güvenlik İstihbarat Servisi (CSIS) görevlisine ilettiği iddia edildi. Kitapta, İngiliz Polis Teşkilatı'na, Begum ve iki arkadaşının, terör örgütü DEAŞ ve Kanada istihbaratı için çalışan, çift taraflı ajan olan bir insan kaçakçısı tarafından Suriye'ye kaçırıldığının söylendiği öne sürüldü.

İNGİLTERE'Yİ İKNA ETTİ

Ayrıca, Kanada'nın, Suriye'ye geçen gençlerin kaderini bildiği ancak İngiliz polisi uluslararası arama yaparken sessiz kaldığı ifade edildi. Kanada'nın ifşa olma korkusuyla katılımını kabul ettiği ve ardından İngiltere'den başarılı bir şekilde rolünü örtbas etmesini istediği iddia edildi. Kitapta, kaynaklardan birinin, "CSIS görevlileri, İngiliz polisinin üç kız öğrenci hakkında soruşturma yürüttüğünü, er ya da geç sorumlu tutulacaklarını biliyorlardı" şeklindeki ifadesine yer verildi.

İSTANBUL'DA BULUŞTULAR

Üç kızın Suriye'ye gitmek için İstanbul'un ana otobüs terminalinde buluştuğu belirlendi. Raşid, yetkililere, Suriye'ye girmesine yardım ettiği kişiler hakkında bilgi topladığını, bu bilgileri Kanada'nın Ürdün Büyükelçiliği'ne ilettiğini söyledi. Raşid yakalandığında verdiği ifadede de 25 kişiyi örgüte teslim ettiğini anlattı.

TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEDİLER

BÜTÜN SEYAHATİ ORGANİZE ETTİ

Suriye'de SDG kontrolündeki esir kampında tutulan Begum da şunları söyledi: "Türkiye'den Suriye'ye olan tüm seyahati o (Raşid) organize etti... İnsan kaçakçıların yardımı olmadan kimsenin Suriye'ye ulaşabileceğini sanmıyorum... Birçok insanın içeri girmesine yardım etmişti... Bize yapmamızı söylediği her şeyi yapıyorduk çünkü o her şeyi biliyordu, biz hiçbir şey bilmiyorduk."

Etiketler : deaş kanada suriye Begum SDG kontrolü
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