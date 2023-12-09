VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli genç aranıyor
Dubai'deki BM İklim Zirvesi'nde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
55 yıllık ilkokul yıkıldı
Kilis'te Alzheimer hastası yaşlı adam 2 gün sonra ölü bulundu
Bakan Kacır: "7 milyar lira finansal destek sağladık"
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze'de ateşkes için 9'uncu kez sokaklarda
09 Aralık 2023 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 17:30:00

Batı Trakyalı Türklerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Kaynak: AA

ABONE OL

Batı Trakyalı Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Atina'ya ziyareti sırasında Türk azınlığının sorunlarına gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür etti.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan (BTTADK) yapılan açıklamada, 7 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti kapsamında Kurul üyelerini kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'na Danışma Kurulunu kabul ettiği ve Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarına gösterdiği ilgi için çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti sonrası yurda dönerken, uçakta gazetecilere açıklamalarında "Ziyaretim sırasında, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini de kabul ettim. Soydaşlarımızla hasbihal ederek sorunlarını dinledim. Uluslararası anlaşmalardan kaynaklı azınlık haklarından tam manasıyla yararlanmaları konusundaki desteğimizi kendilerine bir kez daha ifade ettim. Gayet olumlu bir atmosferde geçen ziyaretimin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : trakyatürklerizafer batıtrakyaazınlığı TürkiyeYunanistanilişkileri Batı Trakyalı Türkler Türk azınlığı Erdoğan'a teşekkür
Kazakistan çıkarması

Kazakistan çıkarması
"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"

"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"
İlk kez absürt komedide

İlk kez absürt komedide
Dönem projelerinde oynamak istiyor

Dönem projelerinde oynamak istiyor
Bu dram artık bitsin

Bu dram artık bitsin
‘Avcı'da buluştular

‘Avcı'da buluştular
Estetikle alnını daralttırdı

Estetikle alnını daralttırdı
Her şarkının anısı var

Her şarkının anısı var
500. kez perdeyi açacak

500. kez perdeyi açacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX