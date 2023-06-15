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Batı Trakya'da Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı
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15 Haziran 2023 Perşembe 23:42:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 23:42:00

Batı Trakya'da Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı

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Batı Trakya'nın İskeçe kentine bağlı Ilıca köyünde bir kişi camiye girerek Kur'an-ı Kerim'leri yırttı ve minberin perdesine zarar verdi. Saldırgan Fransız vatandaşı olduğu ve polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

Batı Trakya'daki İskeçe kentine bağlı Ilıca köyünde camiye giren bir kişi, içerideki Kur'an-ı Kerim'leri yırttı.

İskeçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, Ilıca köyünde bir kişinin camiye girdiği ve buraya zarar verdiği belirtildi.

Şüphelinin caminin içinde bulunan Kur'an-ı Kerimleri parçalayarak yere attığı ve minberin perdesine zarar verdiği ifade edilen açıklamada, saldırganın Fransız vatandaşı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve mabedimize yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınar, barış ve huzur ortamını yok etmeye yönelik bu tür saldırıyı gerçekleştiren karanlık ruhlu şahsın hak ettiği cezaya çarptırılmasını bekleriz. Milletimiz söz konusu olayı endişe ve şaşkınlıkla karşılamıştır. Rabb'im bu tür dini değerlerimize saldıran kötülerden korusun." ifadelerine yer verildi.

Polis, saldırganı yakaladı.

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Mustafaçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin ve Ilıca Aşağı Mahalle Mütevelli Heyeti Başkanı Eyüp Köse, gözaltına alınan saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

Etiketler : batı trakya Kur'an-ı Kerim İskeçe
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